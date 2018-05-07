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涉嫌贪污收贿被肃贪会逮捕

民主党正式开除Amin Santono党籍

【Liputan6.新闻网雅加达5月06日讯】肃贪会（KPK）在一场就地缉犯行动中，逮捕了民主党（Demokrat）国会第9委员会委员阿敏（Amin Santono）。民主党中央理事会也正式开除了阿敏的民主党党籍。民主党中央理事会秘书长辛查班查伊丹（Hinca I.P Panjaitan）如是说。

“民主党中央理事会决定开除阿敏和撤销阿敏的国会议员职务。所有相关的解雇管理都将立即进行。” 辛查在周六（5月5日）对记者如是说道。

在此之前，民主党政治家阿敏被肃贪会指控涉嫌接受贿赂，馈赠或承诺管理2018年国家预算的收取和支出，阿敏涉嫌违反1999年第31号法律第12条a款和b款或第11条， 改为2001年关于根除贪污行为的第20号法令。

党干涉嫌贪污受贿行为，辛查向社会民众道歉，并坦承民主党将继续支持肃贪会的肃贪工作。辛查也证实，身为民主党总主席，苏西洛（SBY）也将继续支持肃贪会反贪污的任务。

“我们也为这事件向社会大众道歉，民主党将一贯支持根除贪污行为，也将不会容忍贪污行为。” 幸查说。辛查继续说，来自民主党的阿明和其他3人也已经被指定为贪污嫌疑人。