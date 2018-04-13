Friday, April 13th, 2018 | Posted by

涉嫌贪污受贿
肃贪会正式逮捕西万隆县县长阿布巴卡尔

周四(4月12日)已被穿上肃贪会橘色马甲的西万隆县县长阿布巴卡尔（Abubakar）在雅京肃贪会总部接受调查后，已会正式被肃贪会列为犯罪嫌疑人并立即被逮捕。

周四(4月12日)已被穿上肃贪会橘色马甲的西万隆县县长阿布巴卡尔（Abubakar）在雅京肃贪会总部接受调查后，已会正式被肃贪会列为犯罪嫌疑人并立即被逮捕。

 

【雅加达Tribunnews网】西万隆县县长阿布巴卡尔（Abubakar）于昨日在雅京接受肃贪会的调查之后立即被肃贪会正式逮捕。据报道，阿布巴卡尔的身体并不很健康，但是当被肃贪会逮捕时，没看到阿布巴卡尔并没有一点忏悔的表现，喜眉笑眼的脸走进肃贪会的车。此外，阿布巴卡尔承诺我肯定遵守法律，尤其是我们作为印尼人必须遵守国家的法律。

我们作为良好的印尼国家民众，肯定遵守我国的法律规定。”阿布巴卡尔被调查结束后如是说道。

阿布巴卡尔依然带拐杖和戴帽子上车。

肃贪会发言人Febri Diansyah表示，我们于昨日对阿布巴卡尔进行慎重的调查，阿布巴卡尔被涉嫌受贿贪污案，根据肃贪会侦查员在调查中，这位斗争民主党政治家的阿布巴卡尔能回答肃贪会侦查员的提问，并我驳斥对他的身体状况很健康。

Febri Diansyah还说，此调查阿布巴卡尔以多位西万隆官员为作证。其实肃贪会决定还有3位西万隆官员被列为贪污犯罪嫌疑人，工业和贸易区域主席Weti Lembanawati、区域人事代理主席Asep Hikayat和区域发展规划委员会主席Adiyoto

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