Monday, December 11th, 2017 | Posted by

涉嫌电子身份证贪污案
诺凡多提交国会议长辞职信

国会（DPR）议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）

国会（DPR）议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）

 

【雅加达时代周刊1209日讯】从业党中央理事会（DPP Golkar）社区福利协调处主席罗恩（Roem Kono）确认了国会（DPR）议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）辞职的消息，诺凡多还推荐阿齐兹（Aziz Syamsuddin）取代他担任国会议长一职。这封辞职信已经呈交给从业党党团。

我没有直接看到这封辞职信，但是有一个非正式的通知，确实是诺凡多的辞职信和推荐Aziz Syamsuddin取代他作为国会议长的职位。”罗恩周六（129日）在雅京中区门腾的Pulau Dua 餐厅会见时如是说道。

但罗恩解释说，他没有直接会见阿齐兹和从业党总主席 伊德鲁斯玛尔哈姆（Idrus Marham）有关诺凡多的辞职信。罗恩说：“如果这是事实，就可以向大家公开”。

据罗恩介绍，DPP Golkar应在下周初召开全体会议上立即讨论诺凡多的辞职信，同时讨论全国协商会特别会议（Munaslub）的议程。罗恩继续说：“这是伊德鲁斯玛尔哈姆作为执行任务的权威，这个决定取决于稍后的会议”。

此前，东努沙登加拉从业党代表理事会（DPD Golkar）主席Melki Laka Lena曾透露将在不久宣布诺凡多的辞职消息。 Melki于周六（122日）在雅京Warung Daun Cikini的一次讨论中说：“我们得到诺凡多先生要辞职的有效信息”。

根据Melki 说，决定辞职诺凡多的一些考虑因素是由从业党内政党员、国会议员、尊严委员会法庭和印度尼西亚人民。

直到这个消息曝光之前，时代周刊记者直接探询伊德鲁斯玛尔哈姆和Aziz Syamsuddin就国会议长诺凡多辞职并且任命Aziz代替他的信件寻求证实。

 

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