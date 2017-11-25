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涉嫌电子身份证贪污案

诺凡多家属其他成员拒绝肃贪会的传唤

【雅加达Liputan6网】除了瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）本人，肃贪会（KPK）也正在调查诺凡多其他家属成员，肃贪会掌握证据诺凡多妻子和子女全家人都卷入电子身份证贪污舞弊案。因此肃贪会已传唤诺凡多女儿Dwina Michaella到肃贪会以证人身份接受调查。但是诺凡多法律顾问Fredrich Yunadi已表示，诺凡多家属成员拒绝肃贪会的传唤，并确定不会出席肃贪会的审查。

“诺凡多家属成员不可能到肃贪会接受调查，因我们未收到肃贪会传唤的信函。”周五（24/11），Fredrich Yunadi在电话中如是说。

原先肃贪会调查员已传唤诺凡多女儿Dwina Michaella作为电子身份证贪污案嫌疑人Quadra Solution有限公司总经理Anang Sugiana Sudihardjo的证人，到肃贪会接受审查。

“我们迄今没有收到肃贪会传唤的信函，可能肃贪会把传唤信函寄到不对的地址，再说，诺凡多与女儿Dwina都没有同爸爸住在一起，诺凡多家属成员大部分都居住在自己各别的住家。擣redrich Yunadi这样表示。

Fredrich Yunadi 还不能确定Dwina 是否愿意回应肃贪会的传唤， 不过主要是肃贪会把 信函直接寄到Dwina的官邸。

“我对此问题真不知道，暂时不能确定对肃贪会的传唤，因为我到迄今未知他们的详细消息，没有做出任何决定。擣redrich Yunadi这样表示。

之前，诺凡多儿子Rheza Herwindo 也不出席肃贪会的传唤。

“按照计划，肃贪会调查员周四（23日）调查诺凡多儿子Rheza Herwindo， 但是他不出席肃贪会 调查员的传唤，并没有提出息不出席的理由。 ”周四（23/11），肃贪会发言人Febri Diansyah 在雅京中区肃贪会办事处如是说道。

Febri Diansyah 再次提醒被传唤的证人应遵守肃贪会的传唤接受调查， 因为传唤信函都已寄到相关证人的正确地址，没有理由拒绝接受肃贪会的调查。

Rheza Herwindo是诺凡多第一任妻子Luciana Lily Herliyanti生的儿子。

目前诺凡多妻子Deisti Astriani Tagor于21日接受肃贪会调查员的调查，也已被肃贪会禁止离境。据报道，Deisti Astriani Tagor是涉嫌电子身份证贪污案的 Mondialindo Graha Perdana 有限公司的总经理。

Mondialindo Graha Perdana有限公司是 涉嫌该贪污案Murakabi Sejahtera的股东。