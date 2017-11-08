Wednesday, November 8th, 2017 | Posted by

涉嫌电子身份证贪污案
肃贪会调查两名从业党政客

特别调查委员会主席阿坤（Agun GunandjarSudarsa）

特别调查委员会主席阿坤（Agun Gunandjar Sudarsa）

【雅加达安塔拉新闻网1107日讯】来自从业党（Golkar）的两名政客亦是特别调查委员会主席阿坤（Agun GunandjarSudarsa）和凯鲁曼.哈拉哈布（Chairuman Harahap）因为涉嫌电子身份证（e-KTP）贪污案于周二（117日）在雅京接受肃贪会（KPK）的调查。

今天有一些证人因为涉嫌贪污案而接受肃贪会调查。”肃贪会发言人费博里周二（117日）在雅京如是说道。

阿坤不想对这次的调查包括嫌疑的证人作更深入的解释。曾经担任国会第二委员会主席的哈拉哈布主席也不愿对此事发表评论。此时肃贪会还审查了国民使命党党团（F-PAN）委员Teguh Juwarno

该信指出，在周二1031日的调查，根据2011年至2012年内政部的全国人口数字采购电子身份证贪污案件的调查，据称现任国会议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）与Anang Sugiana SudihardjonoAndi Agustinus别名Andi Narogong、原内政部官员Irman Sugiharto 进行贪污。

犯罪嫌疑人通过2001年第20号法律修正的1999年第31号腐败根除法修正案第2条第1款的1999年第31号法律关于根除腐败的第3条第55条第1款至第1 刑事法典代表嫌疑犯。这封信是在雅京南区巴油兰新区并由肃贪会侦察部主任阿里斯.布迪曼（Arisudiman）签字后交给瑟迪亚诺凡多。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197710

Posted by on Nov 8 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added