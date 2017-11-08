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涉嫌电子身份证贪污案

肃贪会调查两名从业党政客

【雅加达安塔拉新闻网11月07日讯】来自从业党（Golkar）的两名政客亦是特别调查委员会主席阿坤（Agun GunandjarSudarsa）和凯鲁曼.哈拉哈布（Chairuman Harahap）因为涉嫌电子身份证（e-KTP）贪污案于周二（11月7日）在雅京接受肃贪会（KPK）的调查。

“今天有一些证人因为涉嫌贪污案而接受肃贪会调查。”肃贪会发言人费博里周二（11月7日）在雅京如是说道。

阿坤不想对这次的调查包括嫌疑的证人作更深入的解释。曾经担任国会第二委员会主席的哈拉哈布主席也不愿对此事发表评论。此时肃贪会还审查了国民使命党党团（F-PAN）委员Teguh Juwarno 。

该信指出，在周二10月31日的调查，根据2011年至2012年内政部的全国人口数字采购电子身份证贪污案件的调查，据称现任国会议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）与Anang Sugiana Sudihardjono、Andi Agustinus别名Andi Narogong、原内政部官员Irman 和 Sugiharto 进行贪污。

犯罪嫌疑人通过2001年第20号法律修正的1999年第31号腐败根除法修正案第2条第1款的1999年第31号法律关于根除腐败的第3条第55条第1款至第1 刑事法典代表嫌疑犯。这封信是在雅京南区巴油兰新区并由肃贪会侦察部主任阿里斯.布迪曼（Aris燘udiman）签字后交给瑟迪亚诺凡多。