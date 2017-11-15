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涉嫌电子身份证贪污案罪名成立

原人民良心党国会议员蜜尔艳被判处5年有期徒刑

【雅加达点滴新闻网11月13日讯】涉嫌电子身份证贪污案罪名成立，原人民良心党（Hanura）国会议员蜜尔艳(Miryam S Haryani）被判处五年监禁和罚款2亿盾易科罚金3个月。因为法院法官宣布蜜尔艳在听证会上提供虚假证词。

“被告人蜜尔艳因为涉嫌电子身份证贪污案罪名和提供虚假证词而成立。”首席法官Frangky Tambuwun周一（11月13日）在雅京中区 肃贪法院如是说道。

法官宣布蜜尔艳对肃贪会（KPK）调查员感受到压力和威胁的言论没有得到证实。原因是当三名肃贪会调查人员，即Irwan，Ambarita Damanik和Novel Miryam面对时，蜜尔艳已知悉给予机会阅读，更正和签署案件调查记录（BAP）。法官团员Anwar 说。

法官小组也同意法医心理学家的证词，声称调查人员在蜜尔艳审查视频中没有受到任何压力。 法官说，蜜尔艳提供虚假信息是因为受到调查员的威胁和压力是不正确的。

法官还提到蜜尔艳否认从被告Sugiharto的电子身份证件收到款项的说法不正确。 从审判的事实中知道蜜尔艳的工作人员收到这笔钱，并将其房子也交给了蜜尔艳。

“被告蜜尔艳的辩称是与Irman、 Sugiharto、Yosep Sumartono和Vidi Gunawan所说的，蜜尔艳接受了4次贿赂金，即50万美元，10万美元，50亿盾和10亿盾由Yosep 交给被告人的私人助理。所以蜜尔艳拒绝没有任何法律上的理由。揂nwar解释说。

法官完全拒绝了蜜尔艳的辩护（pelidoi）。 加重蜜尔艳的因素是不支持根除腐败的方案，被告人不承认她的行为。 虽然蜜尔艳在庭审中很有礼貌，从来没有受到惩罚。

经证明，蜜尔艳违反了刑法第64条第1款关于根除2001年第20号法律修正的第31/1999号法律第22条第3款第35条第1款。