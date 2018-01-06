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涉嫌电子身份证罪犯Markus Nari 肃贪会传召原国会第二委员会副议长Taufiq Effendi为证人

【雅加达Liputan6.新闻网1月5日讯】肃贪会（KPK）继续深化电子身份证犯罪嫌疑人Markus Nari的案件。这一次，肃贪会调查人员调查员国会第二委员会副议长Taufuq Effendi为证人。

Taufuq Effendi被疑为Markus Nari 嫌疑的证人。”肃贪会发言人费博里（Febri Diansyah）周五（1月5日）在雅京对记者如是说道。

此外，肃贪会调查人员安排了PT Trisakti Mustika Graphika财务经理Enny Asijanti的审计。 该公司是获得电子身份证印尼国家印刷财团项目的财团成员。

Enny Asijanti被调查作为Anang Sugiana Sudihardja 嫌疑人的证人。”费博里说。在肃贪会检察官起诉的两名内政部人口与民事登记总署Irman和Sugiharto的前任官员在电子身份证的案件中，检察官提到Taufik Effendi获得10万3千美元。在这起案件中，Irman和Sugiharto被肃贪法庭法官判处七年和五年有期徒刑。商人Andi Agustinus别名Andi Narogong被判八年徒刑。

其他嫌疑人，即PT Quadra Solution 有限公司总经理Anang Sugiana Sudihardjo和从业党（Golkar）政治家Markus Nari。目前仍在肃贪会调查中。同时，原从业党总主席瑟迪亚 诺凡多（ Setya Novanto）尚在疾病中也逃不脱肃贪法庭的审查。