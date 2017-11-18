Saturday, November 18th, 2017 | Posted by

涉嫌有关电子身份证贪污案
肃贪会也调查企业家巴克利和诺凡多的侄儿

【雅加达Detik网】因为涉嫌有关电子身份证贪污案的证人，肃贪会调查员昨日对瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）的侄儿Irvanto Hendra Pambudi 进行调查阶段，这位Murakabi Sejahtera有限公司前任董事长Irvanto Hendra Pambudi以电子身 份证贪污案的 证人接 受 肃贪会调查员的调查。

rvanto Hendra Pambudi成为诺凡 多证人身份进行调查。”周四（16/11），肃贪会发 言人Febri Diansyah在电话中如斯说。

据报道， 诺凡多的侄儿于11时抵肃贪会办事处接受肃贪会调查员的侦查。

此外，昨日肃贪会调查员也传唤另外电子身份证贪污案的证人，他是从业党辅导委 员主席 阿布里扎巴克利（Aburizal Bakrie），阿布里扎巴克利抵肃贪 会办事处以 电子身份证 贪 污案 嫌 疑人诺凡多的证人。

昨天巴克利以证人身份接受肃贪会的调查。擣ebri Diansyah这样表示。

众所周知，肃贪会决定诺凡多再次被定为电子身份证贪污案罪犯嫌疑人，肃贪会定诺凡多 为犯罪嫌疑人后也发布调查命令书（sprindik）给传媒。

诺凡多违反了1999年第2条和第3条第2款的印尼条列，根据调整的2001年第20号有关 Juncto特遣队。

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