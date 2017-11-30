Thursday, November 30th, 2017 | Posted by

涉嫌散播仇恨言论和煽动种族歧视
雅京高等法院宣布开庭审查Jonru Ginting

蓄意散播仇恨言论煽动种族歧视和对立刑事罪

蓄意散播仇恨言论煽动种族歧视和对立刑事罪

 

【雅加达罗盘报新闻网1128日讯】涉嫌 散播仇恨言论和煽动种族歧视案件档案嫌疑人Jonru Ginting。雅京高等法院宣布 审查Jonru Ginting的案件档案已完整，昨天Jonru和案件的证据移交给了检察官办公室。

昨天审查犯罪嫌疑人Jonru Ginting的案件档案已经被高等法院宣布完整，我们把第二阶段的嫌疑犯和证据送到检察官办公室。”雅京首都警察公共关系主任阿尔戈裕沃诺（Argo Yuwono）警察上校周二（1128日）在雅京对记者如是说道。

阿尔戈说，该文件被认为不完整曾经被检察官退回。因为还有一些证人需要补充的信息。

总检察长办公室还有一些人要求提供额外的专家证人证词，因为还有来自被告的一两个缺乏信息。阿尔戈说。

Jonru被指定为散播仇恨言论和煽动种族歧视嫌犯，并于930日在雅京首都警察总部被拘留。一个月前，Muannas Al Aidid报告了Jonru上传社交媒体的情况。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199512

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