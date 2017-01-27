Friday, January 27th, 2017 | Posted by

涉嫌接收贿赂
宪法法官阿克巴尔被肃贪会逮捕

Patrialis Akbar

Patrialis Akbar

【本报雅加达讯】125日晚，宪法法官巴特里亚利斯.阿克巴尔(Patrialis Akbar)与其他10名嫌犯（其中4名是女性）在雅加达西区大芒果（Mangga Besar）一带一间高级寄宿房被肃贪会逮捕。4名女性据悉是高尔夫球场球童。

肃贪会主席阿古斯.拉哈尔佐周四证实了这件事，他说：“我们的确当场逮捕了特里亚利斯.阿克巴尔与其他10名嫌犯。”

肃贪会副主席巴萨莉亚.班查伊丹周四也证实了这件事，她说：“目前那11名嫌犯正在接受进一步审查。”

她说，这件事疑与对2014年畜牧和动物卫生第41号法令提出司法复审有关。有迹象显示提出司法复审的幕后人想贿赂宪法法官，使他们提出的司法复审能被接受。

从被逮捕的11名嫌犯中，其中一名后来被释放，因为他仅是一名司机，什么都不知道。

生平简历

巴特里亚利斯.阿克巴尔19581031日出生于巴东。他在退伍军人家庭长大，高中毕业后，他决定到雅加达印尼大学深造，但被拒绝，后来在1983年被雅加达穆罕默迪亚大学接受，攻读法律系直至毕业。接着在2010年获日惹卡迦玛达法律硕士学位，后来在巴渣渣兰大学获得法律博士学位。1998年认识阿敏莱伊士后加入国民使命党（PAN），后来在国民使命党的推举下成为国会议员与人协议员，在2009-2011年加入苏西洛内阁，担任司法与人权部长。

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