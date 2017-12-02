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涉嫌就地逮捕省级官员

占碑省肃贪会调查省长和地方议会办公室

【占碑安达拉新闻网12月01日讯】占碑省肃贪会（KPK）调查省长办公室和地方议会（DPRD）有关办案的一些省级官员。

昨天肃贪会调查员来到占碑省 Telanaipura地方议会办公室，涉嫌有关占碑省议会委员2018年占碑省政府地方收支预算（APBD）贿赂案嫌疑人。

然后肃贪会调查占碑省长办公室，省长办公室正好是在地方议会附近。肃贪会在几名当地官员的陪同下，调查了占碑省长朱米佐拉（Zumi Zola）的办公室，执行任务秘书Erwan Malik和占碑省第三秘书助理Saipuddin办公室。因为Erwan Malik和Saipuddin成为APBD批准受贿案的嫌疑人有关。

十多名武装警察大约中午1点开始在办公室进行搜查。媒体人员被禁止进入。直到这个消息被播放之前，省长办公室的搜查仍在继续进行。

此前，肃贪会调查了占碑省的公共工程及国民住宅部（PUPR）Arfan的私人住宅以及Erwan Malik的私人住宅，所有这些发展占碑省2018年财政年度APBD的贿赂案件并涉及到占碑省政府官员和议会议员有关。

肃贪会调查人员从搜索的三个地方带来了文件证据。肃贪会拘留了4名嫌疑人，其中包括3名不可预测的贿赂受贿者即 Erwan Malik，Saipudin和Arfan，以及接受贿赂的占碑省国民使命党（PAN）党团DPRD 议员Supriono。

在这种情况下，肃贪会周四（11月28日）之前就地搜索（OTT）了总计47亿盾。据称是为了批准2018财年占碑省地方收支预算。