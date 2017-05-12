Friday, May 12th, 2017 | Posted by

涉嫌古兰经贪污案
肃贪会调查民主党政客Nurul Iman Mustofa

【雅加达Tribun News网12日讯】肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）表示，将重新安排传唤民主党政客亦是2009年-2014年原国会第八委员会委员Nurul Iman Mustofa。据报道，Nurul Iman Mustofa被疑涉嫌古兰经贪污案。

“此传唤对Nurul Iman Mustofa涉嫌古兰经的贪污案有重大相关，原本肃贪会已约定于10日调查Nurul Iman，但是他却不出席。”周五（5月12日），肃贪会发言人费博里斯在雅京肃贪会总部如是说。

费博里斯补充说，Nurul Iman Mustofa成为Fahd El Fouz涉嫌古兰经贪污案嫌疑人的证人。

Fahd El Fouz已被肃贪会列为犯罪嫌犯并被拘押在雅京南区 Guntur监狱，肃贪会有权利拘留嫌犯20天，但是若有必要的话可以延长。

担任从业党新秀党干委员会主席的Fahd El Fouz是第三位涉嫌古兰经贪污案嫌疑人。

之前，其他另一名罪犯Zulkarnaen Djabar，已经被雅京地方贪污刑事法庭判决 15年有期徒刑。

此外，另外涉嫌古兰经贪污案的嫌疑人是Zulkarnaen Djabar的孩子Dendy Prasetya，也已被被判决8年徒刑。

对涉嫌古兰经贪污案件，肃贪会将以刑事法典第12 B条被替换第5条第2款和第1款b，更替换地方贪污刑事法庭的法令第11条第1款和第65条，起诉Fahd El Fouz。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182583

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