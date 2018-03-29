Thursday, March 29th, 2018 | Posted by

涉嫌受贿贪污案
肃贪会传唤6名玛琅市地方议会议员

肃贪会公共关系主任费博里斯（Febri Diansyah）。

肃贪会公共关系主任费博里斯（Febri Diansyah）。

 

【雅加达点滴新闻网328日讯】因涉嫌受贿贪污案肃贪会（KPK）传唤6名地方议会（DPRD）议员。这6名玛琅市议会议员将被肃贪会检查并列为受贿犯罪嫌疑人。

昨天对玛琅市议会的6名议员进行检查。” 肃贪会公共关系主任费博里斯（Febri Diansyah）周三（328日）对记者如是说道。

6名嫌疑人是SalametM ZainudinMohan KateluSahrawiSupraptoWiwik Hendri Astuti。费博里斯说，如果符合刑事法典第21条规定，肃贪会将扣留这6名嫌疑人。

关于拘留6名嫌疑人将取决于调查人员的考虑，如果刑事法典第21条所要求条件得到充分证据这6名嫌疑人将被拘留。” 费博里斯说。

之前，肃贪会认定玛琅市暂停市长职位的Moch Anton18名玛琅市DPRD议员为贿赂嫌疑人。 据称，Anton被嫌疑贿赂DPRD主席和2014-2019年期间玛琅市 DPRD成员对地方收支预算修订案（APBD-P）进行了相关讨论。同时，18名玛朗DPRD成员被怀疑为受贿嫌疑人。

PRD成员和原玛琅市DPRD主席M Arief Wicaksono / MAW 所收到总资金分发是由原玛琅市工作部主任Jarot Edy Sulistiyono /JES获得7亿盾。” 肃贪会副主席 巴沙丽娅班查伊丹（Basaria Pandjaitan）副主席如是说道。

据称，从MAW收到的6亿盾，然后分配给玛琅市DPRD成员。” 巴沙丽娅补充说。

肃贪会还逮捕了7名嫌犯。 其中两人是玛琅市市长候选人，即AntonYaqud Ananda Gudban

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