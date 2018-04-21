Saturday, April 21st, 2018 | Posted by

涉嫌受贿案 15名苏北省地方议会议员
把贿赂金归回肃贪会

【雅加达独立报新闻网419日讯】15名苏北省地方议会（DPRD）议员把贿赂金归回肃贪会（KPK）。此贿赂金是由前苏北省省长Gatot Puji Nugroho 所行贿。

直到现在已经超过15名苏北省地方议会议员把价值数亿盾的贿赂金归回肃贪会。”肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周四（419日）如是说。

尽管如此，费博里斯还是不愿意透露那些已经退还贿赂的议员。 根据费博里斯说，此举可能是法律程序中缓和理由的考虑因素。

同样的事情，我们提醒所有的嫌疑人和其他证人尽可能提供广泛的信息，并把收到的贿赂金归回肃贪会，这将在这次执法中受到可嘉的赞赏。”费博里斯解释说。

此前，肃贪会确认苏北的38名地方议会议员被列为贪污嫌疑犯。 据称，他们收到前苏北省长Gatot Pujo Nugroho的贿赂，每人收到3亿盾至3亿5千万盾。

38名嫌疑人收到的款项涉及2012年至2014年苏北省政府的责任报告批准以及2013年和2014年苏北财政年度地方收支预算修订的批准。

然后批准2014年和2015年苏北地方收支预算，并于2015年拒绝苏北省DPRD使用质询权。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212754

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