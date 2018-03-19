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涉嫌刑事犯罪的地方首长候选人法律程序

警方强调绝对不容停止

【雅加达罗盘报新闻网3月19日讯】警察总部公关关系事务主任瑟迪奥瓦希斯托（Setyo Wasisto）少将强调，被肃贪会就地逮捕（OTT）涉嫌刑事犯罪的地方首长候选人法律程序必须继续处理，刻不容缓。

“尤其是涉嫌就地逮捕刑事犯罪的地方首长候选人仍然依法就办，因为根据选举法，只有14天的时间才能得到处理。”瑟迪奥周一（3月19日）在雅京警察总部如是说道。

在2016年法律第10号关于地方行政首长选举的法令，调查截止日期为违规发现后的14天。 尽管如此，瑟迪奥解释说，OTT之外的法律程序和刑事选举仍然可以延缓到选举过程和就职典礼结束。

“如果其他的我们可以延缓直到完成后才处理该案件。但是如果就地逮捕刑事犯罪的地方首长候选人法律程序绝对刻不容缓。”瑟迪奥如是说。

据瑟迪奥介绍，警方采取步骤是为尊敬2018年地方行政首长选举的民主进程。因此，选举过程可以顺利进行。

国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将之前曾表示，警方将延缓已正式登记为2018年地方行政首长选举候选人的法律程序。投票阶段后法律程序也将继续进行，并且地方行政首长选举胜利者的完成宣布。 但是以上政府的举措，遭到社会各界和舆论的强烈反弹，指责政府为了不影响地方首长选举的进行而放松地方首长候选人进行贪污受贿的不法行为。

“我们理解民主过程正在进行，我们知道当地方普委会（KPUD）制定地方首长候选人时，不是以自己个人而是属于党和支持者，党是民主制度和表达人民心声的渠道，我们必须尊重。”狄托如是说道。