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涉嫌亵渎10万盾面值有锤子镰刀画面

哈庇夫利基被警方讯问23个问题

【本报雅加达讯】周一，涉嫌亵渎10万盾面值有锤子镰刀画面的捍卫伊斯兰阵线（FPI）领导人哈庇夫利基（Hbib Rizieq ）被雅京地方警署刑事侦探局审查员讯问23个问题。

雅京地方警署公共关系部主任拉登帕拉波沃(Raden Prabowo Argo Yuwono)周一在雅京地方警署说：“直到吃午饭时间，我们向利基讯问23个问题。”

所讯问的核心问题主要有3个，那就是有关FPI电视帐目管理问题、有关印共问题以及有关亵渎央行发行的10万盾面值有锤子镰刀画面问题。

他说：“有关印共问题，他对印共问题了解多深以及对10万盾面值有锤子镰刀画面问题了解多深。”

在审查中，利基有四名律师轮换陪同，在审查过程中，利基虽然有几次否认，但总的来说还算合作。

他补充说：“目前利基还以证人身份接受审查，我们还要再看下次的审查结果如何才能决定是否把他定为嫌犯。”

警察总部公关部主任波伊拉弗里阿玛尔说：“我认为把他定为嫌犯仅是时间而已，因为我们需要时间，我们不能太仓促。”

但他肯定利基的法律程序仍正常进行，致使所有涉嫌这起案的各方可望能跟随程序。