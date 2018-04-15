Posted by admin

海洋事务统筹部长鲁胡特透露

李克强总理将于五月六日对我国进行正式访问

【雅加达Liputan6新闻网4月15日】刚刚结结束中国工作访问的海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan)周六（4月14日）在雅京透露，中国国务院总理李克强预计将于5月6日到印尼进行正式访问。访问期间李克强总理将与我国总统佐科威进行会谈。

鲁胡特于4月12日至14日到中国进行工作访问。访问期间，鲁胡特于12日在北京与中国国务委员兼外交部长王毅会谈，中国国务院总理李克强也会见了这位佐科威总统特使。

李克强总理向鲁胡特表示，中国和印尼隔海相望，拥有广泛共同利益。中方愿同印尼密切高层往来，加强“一带一路”倡议同印尼发展战略对接，发挥双方经济互补优势，推进基础设施、投资、产能等领域合作。

鲁胡特对李克强总理表示，他作为佐科总统特使访华，目的是推进中方“一带一路”同印尼“区域综合经济走廊”等的战略对接，深化双方务实合作，实现互利共赢。

鲁胡特还转达佐科威总统的邀请，欢迎李克强总理访问印尼，进一步推动两国关系与合作持续健康向前发展。

鲁胡特补充说，中国国务院总理李克强访问印尼期间，雅万铁路建设项目也将成为两国高层讨论的主题，此外改善和深化两国的经贸合作关系也将成为讨论焦点。

李克强最后一次访问印尼是在2008年，当时李克强还是副总理身份。

李克强访问我国也被视为我国总统佐科威去年访问中国的回访。

Incoming search terms:

李克强