Posted by admin

海洋与渔业部长苏西

向美国哈佛学院学生发表公开演讲

【雅加达REPUBLIKA. 新闻网3月15日讯】海洋与渔业部长 苏西普吉亚司杜蒂(Susi Pudjiastuti)荣幸地赴美国剑桥哈佛肯尼迪大学并在该大学发表公开演讲。苏西部长鼓励哈佛大学学生保护天然海洋资源为下一代共享财富。

周一(3月11日)苏西普吉亚司杜蒂在哈佛大学发表演讲,主题是印度尼西亚及以后的渔业状况(The State of Fisheries in Indonesia and Beyond)。在2016年苏西部长曾经在同一校园举行过公开演讲。

在印尼和外国大学生的参与下,苏西部长表示海洋事务和渔业部为解决各种非法捕鱼和奴役现象而采取的各种努力,致力于制定现代化的沉船政策。

“今天我们正在与印度尼西亚大学生和哈佛大学的一些学生分享,因此他们能够了解印度尼西亚政府对印尼渔业发展可持续性的政策。”苏西说。

苏西表示,希望继续保持长期政策,以便这一良好政策将继续确保这些海洋资源继续存在并且保持庞大的数量。大约两个小时进行公开演讲,苏西解释了为实现海洋和渔业发展三大支柱而采取的措施,即主权,可持续性和繁荣。

“结果表明,在2003年到2013年间,我们几乎失去了50%的渔民。为什么呢,因为在邻近海域没有鱼可以捕捉,在我担任部长之前也经历过此事,我是来自印度洋地区爪哇南海岸的一个小村庄。在1999年初至21世纪初期,渔民仍可捕获10吨鱼,20吨红鲷鱼和虾,但突然在2001年初捕捞量几乎都没有增加。”苏西说。

据苏西介绍,主要原因是政府允许外国渔船从2001年开始在印度尼西亚水域捕鱼。

各种政策适用于打击所有形式的实践,其中之一是采用沉船政策。在根除行动中并不少见的还有各种走私和人类奴役的案例。

目前,政府的努力导致非法捕鱼活动逐渐减少,数以万计的外国非法渔船从印度尼西亚海域从此也就消失。

“我们希望通过制止非法捕鱼,渔民会更有兴趣回到海上。”苏西如是说道。