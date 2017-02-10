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海上捷运计划

政府将增加7航线与100艘船只

【本报雅加达讯】为支撑海上捷运计划，政府将增加7航线与100艘船只。

佐科威总统周四（9/2）在马露姑约斯苏达尔梭（Yos Sudarso）港口视察2艘500GT滚装船时表示，这两艘滚装船是交通部所援助，一艘将往返Saumlaki-Adaut-Letwurung航线，另一艘将往返Namlea-Manipa-Waesala航线，可望能使马鲁姑省区域的物流与人流更有活力，也将降低物价。

总统说：“刚才已经查过，有了新船与新航线，物价降低20～30％之间。”

总统接着说，今年政府有计划将增加7个航线与100艘船只，用于连接印尼的所有岛屿。

特别为马露姑省，总统表示将增加一艘1500GT大型滚装船，因为刚才听到有人抱怨500GT滚装船太小，如果大浪季节时，不太敢出海，需要较大的船才敢出海。