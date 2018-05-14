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泗水笼罩在恐怖袭击阴影下

一个五口之家昨日炸弹袭击泗水警察局

【泗水5月14日综合讯】周一（14日）早上约08点90分，我国又被一起恐怖分子袭击事件惊动，一个五口之家对泗水一个警察局发动了自杀炸弹攻击，造成10人受伤。其中包括4名袭击者。

从警察局的监控视频显示，两辆摩托车共有六人开到警察局哨卡，随后发生了爆炸。前一步辆摩托车还带着一名儿童和妇女，因此在检查站的警员没有警惕之下，恐怖分子引爆携带的炸弹，4名警员也在短距离内受到重伤。据警方报道，八岁的儿童受伤但是暂时没有生命危险，也将成为警方的证人，或可提供恐怖分子这活动的一些蛛丝马迹。

当局说，这家人的一名8岁女孩没有在星期一的炸弹袭击中丧生。4名警察和6名平民在爆炸中受伤。目前还没有人宣称对炸弹袭击负责。

印尼第二大城市发生这次爆炸袭击之前，一个包括十几岁青少年和两名儿童的六人之家对泗水的三座教堂发动自杀炸弹袭击，造成18人丧生，40多人受伤。

周日（13日），我国第二大城市泗水3座教堂遭连环爆炸袭击，导致至少18人死40多伤的恐怖袭击，震惊了国内民众，国际政府领导人和各宗教领袖也纷纷谴责这起恶劣卑鄙的恐怖分子暴力行为。

联合国秘书长周日（13日）发表声明谴责发生在印尼的炸弹袭击，并说他对利用儿童发动炸弹袭击感到“万分震惊”。

国家警察总长狄托卡纳维安上将(Tito Karnavian)周日（13日）在泗水表示，周日在泗水对三座教堂的恐怖爆炸袭击案件，是由一家人的父母两人以及分别9岁和12岁的女儿和两个十几岁的儿子，最近与一名刚从叙利亚返回印度尼西亚有接触的Dita Supriyanto家庭策划并以自杀式爆炸执行任务。他们都与亲伊斯兰国组织的“神权游击队”有关。

国家警察总长狄托周一（15日）在泗水一场记者说明会表示，泗水连环爆炸案是由印尼恐怖分子阿曼（Aman Abdurrahman）领导的「神权游击队」（Jemaah Ansharut Daulah, 简称JAD）所为。阿曼被视为是极端主义“伊国组织”印尼区域领导人。

支持极端组织“伊斯兰国”的阿马克新闻社（Amaq）说，“伊国组织”或ISIS 宣称对泗水三座教堂连环恐怖爆炸袭击事件负责。不过，该组织并未出示任何涉嫌袭击泗水三教堂的证据。

众所周知，在叙利亚和伊拉克老巢节节败退的ISIS或“伊国组织”已经是苟延残喘，自身难保。然而，恶名昭彰和刑法手段残忍的“伊国组织”在世界各地尚拥有不少追随者，随时可以在全球各地进行破坏性的恐怖袭击。对任何恐怖暴力袭击，该组织一贯都声称负责，显示该极端组织尚存在并拥有进行恐袭的力量。

刚从泗水爆炸现场视察回雅京的我国总统，周一（14日）在雅京表示，恐怖分子袭击泗水警察局是没人性的野蛮行为。国家执法机构，包括军警部队将全力以赴，团结一致以零容忍的态度打击国内的极端恐怖主义，国家和人民绝不容忍横行霸道的恐怖分子活动。