Monday, May 14th, 2018 | Posted by

泗水教堂自杀爆炸涉案者来自一家七口分工合作

图为东爪哇省泗水市地方警察局长Rudi Setiawan警察上校向传媒展示这家恐怖分子的全家照片。

图为东爪哇省泗水市地方警察局长Rudi Setiawan警察上校向传媒展示这家恐怖分子的全家照片。

 

【泗水点滴新闻网513日讯】国家警察总长狄托卡纳维安上将(Titoarnavian)周日（13日）在东爪哇省泗水表示，周日（13日）一起三教堂遭到自杀爆炸案质疑是由“一家人”联合办案所致。

据国家警察总长狄托阐述，周日（13日）三座遭恐怖爆炸袭击事件时由七名家庭成员所谓。这家恐怖分子嫌犯父亲Dita SupriyantoD某）负责爆炸和位于阿尔朱纳街的“神圣降临” （GPPS）基督教总堂。之前，驾驶一辆丰田Avanza面包车的D某把妻子（姓名缩写为PK某）和儿子先送到位于迪波内戈罗街印尼基督教堂（GKI）附近。

然后这伙恐怖分子几乎同时对教堂进行爆炸袭击。妻子和两位女儿先攻击迪波内戈罗街印尼基督教堂，与此同时，父亲D某也对GPPS教堂下毒手。

执行袭击圣母玛利亚天主教堂(SMTB)的任务也是有他们这对恐怖分子夫妻的另外两名儿子。国家警察总长狄托在泗水如斯相传传媒解说。

警方说这些自杀爆炸袭击者是由一家人展开的恐怖袭击事件，其中包括一名妇女带着她的两个女儿。近年来，印尼女性自杀攻击者越来越活跃，然而使用儿童执行恐怖爆炸事件还是首次。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214932

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