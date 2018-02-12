Monday, February 12th, 2018 | Posted by

泗水市长邀请伊联青年活动组织
抵制激进主义渗入清真寺

泗水女市长德莉丽斯玛 (Tri Rismaharini)

泗水女市长德莉丽斯玛 (Tri Rismaharini)

【泗水安达拉新闻网211日讯】泗水女市长德莉丽斯玛 (Tri Rismaharini)邀请伊联青年活动组织（GP Ansor）积极抵制激进主义渗入泗水清真寺。

我要求GP Ansor遏制激进主义渗入清真寺。” 丽斯玛周日（211日）在泗水举行的青年活动组织分区工作会议发表讲话时如是说道。

前一段时间，丽斯玛在泗水Tegalsari分区看到激进主义活动的例子，丽斯玛说，曾经有一名清真寺管理员的父亲尸体被禁止在清真寺进行尸体仪式。

据丽斯玛介绍，许多激进组织企图以这种方式分裂穆斯林。她建议，泗水伊联青年活动组织准备好避开一切形式的激进主义活动。

在演讲结束时，丽斯玛希望GP Ansor帮助推举塞弗拉（Saifullah Yusuf或亲昵叫Gus Ipul）和Puti Guntur Soekarnoputri2018年东爪哇地方首长选举省长副省长候选人。

GP Ansor主席Faridz Afif也看到了激进主义的渗入，其中一个团体面对泗水Ansor 案件，其中一个案件涉及伊斯兰教士（ustaz）。

Gus Afif说，泗水Ansor 已承诺维护完整印度尼西亚统一的国家（NKRI）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206327

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