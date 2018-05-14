Posted by admin

泗水三座教堂遭连环爆炸至少14人死42多伤

总统称这是一起灭绝人性的恐怖主义行为

【泗水5月13日综合讯】佐科威总统周日下午约1点30分，从雅加达哈林姆空军机场搭乘总统专机飞往东爪哇泗水，在国家警察总长狄托卡纳维安上将、国军总司令哈迪查延多空军上将、政治法律安全统筹部长维兰多、国家情报局局长布迪古纳宛上将和国务秘书部长普拉蒂克诺及东爪哇政军警高层陪同下，亲临遭恐怖爆炸袭击现场视察。

总统目睹触目惊心的现场后表示。这是一起极端残忍和灭绝人性的恐怖行为。总统也说，恐怖主义分子拟暴力和恐吓手段达到政治目标将永远不会得逞，因为国家和人民从不畏惧，更不会屈服于恐怖分子的恐吓和威胁。

我国第二大城市泗水3间教堂在礼拜日早上遭连环爆炸袭击事件，在约10分钟内连环发生恐怖炸弹而导致至少14人死42多伤的恐怖袭击，不仅震惊了国内民众，也立即成为国际媒体的报道焦点，并纷纷谴责这起惨无人道和恶劣卑鄙的恐怖分子暴力行为。

这起被视为有组织性和有预谋的自杀式恐怖分子炸弹行动，对自诩奉行班渣西拉宗教信仰自由和多元化殊途同归民族团结精神的印尼，又再经历一次重大的打击，让国家名誉扫地。

东爪哇警方发言人Frans Barung Mangera表示，周日3座遭恐怖爆炸袭击的教堂，分别是一座位于Ngagel街的 “纯真无暇圣母玛利亚”天主教堂(SMTB)和位于Arjuna街的“神圣降临”（GPPS）基督教总堂及一座位于Diponegoro街印尼基督教堂（GKI），3起恐怖攻击中至少有一起是自杀式攻击。第一起攻击发生在上午7时30分，每桩致命爆炸都间隔不超过10分钟。

恐怖爆炸袭击事件发生后，印尼天主教主教团（KWI）和印尼基督教协会（PGI）在雅京共同召开记者发表会，谴责这起没有人性的恐怖爆炸事件，并呼吁全国各名族团结一致对付恐怖主义，绝不屈服于恐怖主义的威胁。

我国宗教部长鲁克曼哈基姆塞义夫丁表示，泗水三教堂遭恐怖爆炸袭击，显示某教徒对自己宗教价值观不理解和对所谓的圣战误入歧途。

印尼伊斯兰教士联合会(PBNU，简称伊联)也严厉谴责泗水三座教堂的自杀式恐怖爆炸袭击事件。伊联中央理事会法律部主任Robikin Emhas说，“在和平或没有战争地区使用暴力行为亦是一种犯罪行为。 无论任何理由或借口，任何宗教都不能容忍。”

国家警察也呼吁民众，特别是泗水民众要保持冷静，大家不必惊慌，军警永远是人民的保护伞。

警方也深入研究泗水三座教堂恐怖袭击事件是否与上周日（5月8日）晚上发生在西爪哇省德博警察防暴机动部队总部拘留所恐怖分子囚犯与狱警发生爆发骚乱事件有牵连的蛛丝马迹。

美国驻印尼大使馆发布声明，美国人民将于印尼人民站在同一条战线打击暴恐活动。

天主教教宗方济各周日（13日）在梵蒂冈圣彼得广场举行的一场弥撒中，向泗水民众特别是天主教和基督教徒受到恐怖袭击表示关切，并为受害者和家人祈祷和诚挚的慰问。方济各教宗也呼吁全球民众一起为慈悲及热爱人类的天父祈祷，祈求暴力恐怖分子活动远离人类，使世界充满和平稳定。