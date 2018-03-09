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法德利确定GERINDRA将与PKS联盟

参选2019年总统选举

【雅加达点滴新闻网3月08日讯】大印尼行动党（Gerindra）副总主席法德利佐恩（Fadli Zon）确定 大印尼行动党将与公正福利党（PKS）联盟参选2019年总统选举。即使如此，Gerindra仍然提出其他方面的支持。

“我们肯定大印尼行动党将与公正福利党联盟，但我们希望其他方面的更多支持使能够更强地面对总统和立法选举。”法德利周四（3月8日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

虽然确保Gerindra将与PKS联盟，但法德利没有说出副总统的身影。据法德利介绍，副总统的职位将在稍后与联合党讨论。

“联合主席将与联合党进行讨论，当然，那些双方都同意并且具有很高的选举权并能够在2019 年总统大选中取胜。” 法德利说。

Gerindra很快将宣布帕拉波沃苏比安多(Prabowo Subianto）为2019年总统候选人，但该地区的干部将首先宣布。

“因此，从下个星期从他们的地区传达他们在某些领域的声明和愿望。”法德利说。

众所周知，目前Gerindra在国会（DPR）占有73个席位（11.81％)，PKS有40个席位（6.79％)。根据正副总统推举门槛的规定，两党国会席位其实尚达不到推举总统副总统候选人20% 的规定。