Tuesday, March 21st, 2017 | Posted by

法律问题解决
停滞的34座发电站可继续建设

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发电站

 

【本报雅加达讯】佐科威总统表示，如果法律程序已经解决，停滞的34座发电站可继续建设。

总统说：“停滞的34座发电站，能够继续的可以继续，但法律程序先解决，此外，如果继续建，必须严格按照我们想要的质量去建，不能含糊。我不愿意看到，已经建好的发电站偷工减料，发电量仅30％或40％而已。”

他提醒说：“因为涉及上兆盾的钱，因此建成之后我会检查，千万不要在技术与细节方面耍把戏，我肯定会看得出的。”

总统说：“停滞的34座发电站分布全国各地，所支出的预算相当庞大，因此如果法律程序已经解决，可继续建下去，但不要掩盖既有的问题，不要欺骗别人，比方重新漆一漆就以为能瞒著人家，买了一部旧涡轮机就以为能瞒著人家，不要以为我不知道。

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