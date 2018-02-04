Sunday, February 4th, 2018 | Posted by

法律观察员和民间活跃分子疑虑将引狼入室
警察与国军签署合作备忘录维持社会治安

图为2018年1月23日警察与国军在国军Cilangkap总部举行的国军与警察高层会议，并达成共识军警将并肩作战，密切配合，团结一致,一起完成维持社会治安和维护国家主权的神圣任务。

图为2018年1月23日警察与国军在国军Cilangkap总部举行的国军与警察高层会议，并达成共识军警将并肩作战，密切配合，团结一致,一起完成维持社会治安和维护国家主权的神圣任务。

 

 

【雅加达时代新闻网24日讯】即将举行的2018年地方首长选举，根据普委会（KPU）资料显示，具有资格参加投票选民(DP4)将高达1.6亿多，全国共有171个地区将举行同步进行选举，选出31正副省长，5564县市长和64.526村长。

特别值得一提的是，全国最大省份之一的西爪哇，东爪哇，中爪哇和苏北省，为了赢得2019年总统大选，上述省份都将成为兵家必争之地。2018年地方首长选举被视为是2019年总统选举的前哨站，因此各大政党和有意投入2019年总统大选的潜在候选人已开始运筹帷幄和厉兵秣马，希望做好完善的准备意在夺得总统宝座。

舆论习惯把2018年地方首长选举和2019年总统大选为政治年，让国内政治局势明显逐步升温。为了应付可能出现的突发性的群体冲突暴力事件，国家执法机构不敢掉于轻心，维护社会治安仅靠警察的力量也许力不从心和鞭长莫及，需要获得组织较严厉和严格的国军部队的支持维持社会秩序。

国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将周日（24日）在雅京北区顺德（Sunter2018年亚运会选手村说，由国家警察总长狄托卡纳维安与国军总司令哈迪查延多签署的军警谅解备忘录至少有助于即将在今年举行的三个重大活动。其中是即将举行的2018年地方首长选举。接着是2018年在雅京和巨港举办的2018年亚运盛会。此外还有即将于108日至14日在巴厘岛举行的国际货币基金组织(IMF)和世界银行（WB2018年年会。作为东道主，我国已紧锣密鼓进行准备，希望IMF-WB年会顺利成功进行。

这是世界金融财经两大机构领导人的年度盛会，确保他们的安全和保证会议能顺利举行是我们国家的重要责任。因此警察需要国军的配合与支持。” 沙夫鲁丁总结说。

然而，也要法律观察员和少数国内民间活跃分子疑虑，邀请国军再参与社会治安仅会引狼入室，过去国军参政而导致违反人权事件层出不穷。法律观察员Bivitri Susanti因此要求国家警察重新考虑与国军建立的合作和取消上述谅解备忘录。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205555

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