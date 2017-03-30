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法国总统奥朗德访问印尼

两国签署国防旅游等5项合作协议

【本报雅加达讯】法国总统奥朗德周三访问印尼并受到佐科威总统的热烈欢迎。双方进行会谈之后见证了两国签署的5项合作协议。

这5项合作协议即是：

1.有关提高国防合作协议。由印尼国防部长里亚米扎德.里亚库杜与法国国防部长伊夫勒德里安签署。

2.有关城市可持续发展领域合作协议。由印尼公共工程和住房部长巴苏基.哈迪穆尔约诺与法国工业部长、数字化与创新部长克里斯托夫.锡鲁格签署。

3.有关科研与创新合作协议。由印尼科研与高等教育部长穆罕默德.纳西尔与法国工业部长、数字化与创新部长克里斯托夫.锡鲁格签署。

4.有关印法夥伴关系合作协议。由印尼科研与高等教育部长穆罕默德.纳西尔与法国工业部长、数字化与创新部长克里斯托夫.锡鲁格签署。

5.有关旅游领域合作协议。由印尼旅游部长阿里夫叶海亚与法国工业、数字化与创新部长克里斯托夫.锡鲁格签署。

26亿美元新投资承诺

见证了两国签署的5项合作协议之后，佐科威总统在联合新闻发布会上说，对法国总统这次访问印尼带了40名法国企业家并为加强两国在能源、基础设施与零售业方面的合作，作出26亿美元（约合34.58兆盾）新投资承诺表示赞赏。

佐科威总统说，两国也将加强海上和创意经济两个新领域的合作。除了双边合作之外，两国政府也将在全球各种问题上成为好的合作伙伴关系，包括巴勒斯坦的和平问题和反恐合作问题。