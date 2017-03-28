Posted by admin

法国总统奥朗德今日将对我国进行国事访问

【雅加达REPUBLIKA新闻网】法国总统弗朗索瓦·奥朗德 (Francois Hollande) 今日将对我国进行国事访问。这将是法国总统对东南亚的一系列之行。除了访问我国，奥朗德也将访问新加坡和马来西亚。

据法国驻印尼大使馆周一（27/3）的新闻发布会上说，奥朗德将由国防部长让-伊夫·勒·德里安（Jean-Yves Le Drian）

和工业部长数字化事务和创新克里斯托弗·锡鲁格（Christophe

Sirugue）陪同。该小组还包括数十名国会议员和50名大、中、小企业家。

在其议程，奥朗德定于Kalibata 烈士公墓致敬我国民族英雄。此外，佐科威总统将与奥朗德会晤并举行私人会议。然后在总统府举行双边磋商会议和共进午餐。

奥朗德也将遵循一些创意经济、数字经济领域和文化产业的法国和印度尼西亚合作活动。本次活动将有机会展示两国合作的多样性。

在此期间，印尼和法国对电影、时尚、动画、视频和视听的领域都有密切合作。除了创意文化产业，奥朗德将考虑在其他领域，如国防潜力合作。

奥朗德也将参观我国海洋与渔业部和拜见我国海洋与渔业部长。到目前为止，两国在海洋领域的合作涉及到许多部门。从基础设施、渔业资源、技术、气象、安全和海洋能源主权的可持续管理范围。

奥朗德是自1986年弗朗·密特朗（Francois

Mitterand）总统访问印尼以来，首位访问我国的法国总统，也将成为一个历史性的国事访问。