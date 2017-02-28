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沙特阿拉伯大使拜访国家警察总部

并称赞我国警方实施的安全措施

【雅加达点滴新闻网27日讯】沙特阿拉伯驻我国大使奥萨马（Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi）拜访国家警察总部。为了确保沙特阿拉伯国王沙尔曼（Salman bin Abdul aziz Al Saud）将先到国家首都雅加达于3月1日至3日进行国事访问以及3月4日至9日将到举世闻名的巴厘岛旅游人身安全。在访问期间，奥萨马称赞我国警方实施的安全措施。

“我承认印尼警方有魄力确保安全。印尼时常会发生恐怖暴力事件，最近在万隆发生饭锅炸弹袭击，但警方都能在2个小时内打击恐怖主义行为，所以我很欣赏和深信印尼反恐88特遣队的工作效能。”奥萨马周一（2月27日）在雅京南区巴油兰新区警察总部Rupatama大楼如是说道。

“我来到警察总部会见国家警察副总长夏弗汀（Safruddin）警察中将是讨论有关沙特阿拉伯国王沙尔曼即将来访印尼的人身安全问题。”奥萨马如是说。

奥萨马还表达了警方对沙特阿拉伯国王沙尔曼即将来访印尼的人身安全充满信心和安全感。

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