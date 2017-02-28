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沙特阿拉伯國王沙爾曼访问我国期间

警方将调动一万保安警员

【雅加达罗盘报新闻网27日讯】国家警察副总长夏弗汀（Syafruddin）警察中将说，警方将联合国军调动1万余保安警员确保沙特阿拉伯国王沙尔曼（Salman bin Abdul aziz Al Saud）拜访我国期间不发生任何意外。警方在雅加达、茂物和巴厘岛部署大量军警保安人员。

“警方已经准备在三个地点从事保安工作。在雅京涉及2000多警员，在茂物也动员2000多警员维持保安工作。”夏弗汀周一（2月27日）在警察总部如是说道。

“在巴厘岛我们动员5000多警员维持保安工作。还希望社会各界能够支持保安措施。”夏弗汀如是说。

与此同时，沙特阿拉伯驻我国大使奥萨马（Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi）曾表示我国警方对即将来访的沙特阿拉伯国王沙尔曼的人身安全充满信心。

众所周知，沙特阿拉伯国王沙尔曼将在3月1日至9日访问我国，将使印尼和沙特阿拉伯两国关系进入另一个里程碑，具有历史性的意义，因为沙特阿拉伯国王的最后一次访问是在1970年。时隔47年，这是首位沙特阿拉伯国王访问我国。这次访问约有1500位，10位部长和25位王子的庞大沙特阿拉伯访问团人员，将创造访问我国代表团人数最多的新记录。