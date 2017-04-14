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沙特在中国的投资额870兆盾

在我国仅达89兆盾 佐科威总统看了数据后倍感失望

【雅加达罗盘报新闻网4月13日】昨日（4月13日），我国总统佐科威在西爪哇井里文（Cirebon）Astanaja Pura乡村出席Buntet习经院活动时，在致词中佐科威总统回顾3月1日沙特国王萨尔曼到我国进行国事访问，长达13天，包括浩浩荡荡的萨尔曼国王在巴厘岛的度假旅游。然而，原本期望沙特国王萨尔曼在我国的投资将是一个客观的投资额，以便能带动我国的经济增长。记得当时总统在多位内阁部长的陪同下，亲自到雅京哈利机场迎接和一路陪同萨尔曼国王到茂物行宫举行会谈，即使当日滂沱大雨，也无法阻挡总统的热诚，淋雨撑着雨伞还牵着手萨尔曼国王进入茂物，动人的画面一时称全球网民最多点击的新闻。雨停了，佐科威还自己驾驶高尔夫球车，带着萨尔曼国王游览茂物行宫。因此佐科威总统也获得“国际最佳销售员”的国家元首的美誉。

然而，事与愿违，我们已经尽了东道主的最大努力，热情洋溢接待萨尔曼国王到我国13天的访问，共签署了89兆盾的合同，但是他到中国仅停留两天，既然签署了870兆盾的合作备忘录。

其实，佐科威总统时候也曾经拨电话给沙特其中一名王子，希望沙特愿提升在我国的投资，但愿如此。佐科威总统如斯说道。