Sunday, March 12th, 2017 | Posted by

沙特国王萨尔曼结束巴厘岛度假
佐科威总统透过电话与萨尔曼国王告别和祝愿旅途愉快

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沙特国王萨尔曼（Salman Abdulaziz Al Saud）周日（12日）结束巴厘岛假期 。

 

【安塔拉通讯社3月12日讯】自3月1日对我国访问的沙特国王萨尔曼（Salman Abdulaziz Al Saud），周日（12日）正式结束巴厘岛假期。

众所周知，萨尔曼国王3月1日至3日对我国进行国事访问，并与我国总统佐科威在西爪哇茂物行宫举行双边会谈和签署多项合作备忘录。自3月4日至12日，萨尔曼国王庞大的访问团飞 往巴厘岛度假。3月12日离境,前往日本访问，之后萨尔曼国王也将到中国进行国事访问。

萨尔曼国王离开巴厘岛之前，佐科威总统亲自打电话给萨尔曼国王告别和亲切问候并愿国王旅途愉快。

前往巴厘国际机场送别萨尔曼国王，除了巴厘政军警高层，我国外交部长蕾特诺·马尔苏迪 （Retno Lestari Priansari

Marsudi）和宗教部长鲁克曼·哈基姆·塞义夫丁（Lukman Hakim

Saifuddin）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177505

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