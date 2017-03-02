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沙特国王萨尔曼与佐科威总统 见证11项谅解备忘录签署仪式

【本报雅加达讯】沙特国王萨尔曼与佐科威总统周三（3月1日）在茂物行宫进行双边会晤之后，见证由两国部长签署的11项谅解备忘录。

该11项谅解备忘录包括外交，卫生，文化，交通，贸易，宗教和教育等合作领域。

以下是11项谅解备忘录具体内容：

1.关于提高联合委员会会议领导的政府声明谅解备忘录。由我国外长雷特诺与沙特外长签署。

2.关于工程建设经费方面的合作。沙特发展基金将协助印尼政府工程建设经费的谅解备忘录。由印尼财政部长丝莉慕利亚妮与沙特发展基金副经理签署。

3.关于文化和教育方面的合作。印尼文化和教育部与沙特阿拉伯教育和信息部之间的文化合作谅解备忘录。由印尼教育与文化部长穆哈基尔.艾芬迪与沙特官员签署。

4.关于发展中小企业方面的合作。印尼合作社和中小企业部与沙特中小企业部之间的合作方案谅解备忘录。由印尼合作社和中小企业部长努拉普斯帕约加与沙特官员签署。

5.关于卫生方面的合作。印尼卫生部和沙特卫生部之间的合作谅解备忘录。由印尼卫生部长慕鲁克与沙特官员签署。

6.关于航空方面的合作。印尼航空局与沙特阿拉伯航空局之间的合作谅解备忘录。由印尼交通部长布迪卡里亚与沙特官员签署。

7.关于教育与科技研究方面的合作。印尼高等教育与科技研究部与沙特阿拉伯教育部之间高等教育与科学合作领域方案的合作谅解备忘录。由印尼科研与高等教育部长迪克迪.穆哈穆德.纳西尔与沙特官员签署。

8.关于宗教方面的合作。印尼宗教部和沙特伊斯兰宣教和指导事务部之间的合作谅解备忘录。

9.关于海洋与渔业方面的合作。印尼海洋与渔业部和沙特阿拉伯政府海洋与渔业部之间的的合作谅解备忘录。由印尼海洋与渔业部长苏西普吉亚司杜蒂与沙特官员签署。

10.关于贸易方面的合作。印尼贸易部与沙特阿拉伯贸易与投资部之间的合作谅解备忘录。由印尼贸易部长英卡尔迪亚斯多.鲁基托与沙特贸易部官员签署。

11.关于处理跨国犯罪领域的合作。在处理跨国犯罪领域方面，尤其是处理印尼与沙特之间跨国犯罪领域的合作谅解备忘录。由印尼警察总长狄托卡纳维安与沙特阿拉伯警察总长签署。