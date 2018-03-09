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民间社会团体准备起诉政府

手机预付卡登记身份证号码和家庭卡被滥用

【雅加达TRIBUN新闻网3月8日讯】许多民间社会团体准备起诉政府。因为手机预付卡登记的身份证号码和家庭卡被泛用。2月底开始手机预付卡重新注册截止日期之前，已经注册的有3亿2000万张手机预付卡。

起初似乎没有发生多大问题，但最近有人发现身份证号码（NIK）和家庭卡（KK）的50个号码被滥用。

一些民间社会团体计划准备起诉政府有关重新注册手机预付卡，因为这会危及消费者个人资料的安全。这就是促使一些民间社会团体向宪法法院起诉政府监管的原因。

“这非常令人担忧，因为登记制度从一开始就被认为会导致数据担保物不会泄露。那么在发生泄漏的情况下，我们要如何解决。”参与起诉东南亚言论自由网络的达马尔（Damar Juniarto）如是说道。

政府要求重新注册的原因包括：避免电话欺诈，提高安全性，应对喧嚣，并缓解金融交易过程。但被滥用的50个数字却表明了一个新问题。

“直到现在法律还未有施行个人数据的安全性受到个人数据保护的规范，但我们被要求提交我们的个人数据。”达马尔说。

达马尔还表示，在进行预付卡登记之前，已经出现客户数据或手机号码的销售，但个人数据的保护从未发生过。在其他国家，手机预付卡通常是必须注册的。

然而，达马尔重申其他国家通过适用法律保护公民，除了马来西亚可以作为印度尼西亚政府的一个例子。

“马来西亚自2006年以来一直在收集移动用户数据。”达马尔如是说道。