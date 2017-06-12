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民调显示东爪哇民众对佐科威总统的政绩满意度颇高

【泗水点滴新闻网6月11日讯】我国第7任总统佐科威执政将近3年了。最近一项民调显示结果，东爪哇民众对佐科威总统的工作表现满意度高达71％的水平。

“佐科威总统的工作表现获得大数人民的认可。大约71％东爪哇的民众非常满意佐科威的卓越政绩。”Indikator民调机构研究员亨德罗（Hendro Prasetyo）周日（6月11日）在泗水2018年的讨论和发布调查地图机遇领导人提前选举的间隙中如是表示。

Indikator民调是与2017年3至7日在东爪哇各地进行，受访对象是以具有投票权的民众为访问对象，年龄设定在17岁至已婚民众为调查对象。

民调以阶段随机抽样方法选择约819人参加，可信度设定在95％及误差度设定在3.5％。

选择的受访者通过面对面的采访方式进行。访谈结果的质量控制随机由总样本的20％进行由监督员重新访问所选择的受访者。

针对佐科威总统执政的绩效给予评价，民调结果显示有10.2％的东爪哇民众对佐科威评估表示非常满意，有60.8％的受访者对佐科威政绩表示满意。有16.7％的受访者表示对佐科威政府表现不满意。完全不满意的受访者有4.6％，不知道或没有回答的受访者是7.7％。

若根据受访者性别，男性对佐科威政府的非常满意度是49.9％， 满意的受访者是72.2％和22.1％的受访者表示不满意佐科威。同时，不知道或没有回答是5.7％。

虽然在东爪哇妇女占据约50.1％，69.8％的女性受访者表示非常满意佐科威的政绩。不满意高达20.6％，没有回答或不知道在9.6％。

生活在郊外的农村地区的居民（52.6％），66％的受访者都承认非常满意佐科威的政绩。不满意的有24.3％。而且不知道或不愿意回答者有9.7％。

城镇民众（47.4％）均表示满意佐科威总统的政绩高达76.6％。不满意受访者17.9％和不知道或不想回答5.4％。

对于年龄由21岁以下5.8％，满意度78.6%。不太满意15.8％和不知道或没有回答5.6％。

年龄由22-25岁4.1％，满意的75.1%。不满意的24.9％。年龄由26-40岁的29.1％，69.9％表示满意。不满意的25.7％。不知道或没有回答4.4％。

年龄由41-55岁35％，非常火比较满意的多达66.9％。不满意的有25.6％。不知道或没有回答的7.5％。虽然55岁以上的年龄组有26％，满意佐科威总统的性能不亚于75.6%。不满意的有11.2％，不知道或没有回答的13.2％。

“更满意推举佐科威总统的表现是高中等教育，中等偏上收入的人士，私营机构雇员和农民，以及在城市地区的其他行业。” 亨德罗总结道。