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民族宗教和文化多元是真主的恩典

总统在茂物行宫接见全国各地部落酋长

【雅加达安达拉通讯社11月16日讯】我国总统佐科威在多个场合都娓娓不倦谈论我国多元种族，宗教和不同的丰富文化的议题，总统也屡次强调多元种族宗教和文化是真主赐给我国的恩典，因此我国每个民族务必坚定不移携手维护得来不易的国家多元化团结和谐社会，我国殊途同归精神更是建国先烈留给代代相传的宝贵遗产。

周四（16日），总统在西爪哇绿茵遍野和草木欣荣的茂物行宫与来自全国各地的部落领袖进行对话交谈时作出以上的阐述。

利用佐科威总统还没抵达会议之前，身穿各个地方各式各样不同传统服装的各部落首领也进行了互相交谈，对国家的大事交换意见。不久之后，总统由文化与基础中等教育部长穆哈基尔艾芬迪（Muhadjir Effendy）和总统府幕僚长德登玛汝基(Teten燤asduki)的陪同下进入会议室，会议在庄严而轻松的气氛中进行，总统发表讲话，来自全国各地区的部落领袖和代表也对国家目前面临的问题提出看法和意见及对佐科威政府的渴望。

总统对来自全国各地的部落领袖表示热烈欢迎，在讲话开场致辞时总统坦承，我国逾万个待遇，从古代留下至今王国不计其数，到底有多少宫殿，数不清，这就是我国多元和丰富的文化遗产，值得我们珍惜和携手保护。

总统再次重申周三（11月15日）在雅加达玛腰兰国际展览中心举行的国民民主党第四届全国工作会议上的讲话，阿富汗总统阿什拉夫加尼（Asraf Ghani）对他说，阿富汗仅有7个部落，但是常年内战不息，人民群众家破人亡,苦不堪言，而我国714个不同的民族和语言，要维持国家完整统一，民族群众和谐团结，任重道远，因此我国各民族必须同心同德和万众一心维护国家的完整性，齐心合力，克服种种困难，众志成城携手发展国家建设。

佐科威总统接着说：“因此阿富汗总统加尼提醒和警告我国必须严守得来不易的多元化团结的殊途同归精神，万万不要步阿富汗四分五裂内战的后尘。”会议结束后，佐科威总统和全体与会的部落首领和代表合影留念。