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民族复兴党 委任慕海敏为人协副议长

【雅加达罗盘网】民族复兴党（PKB）秘书长Jazilul Fawaid表示，经过民族复兴党在全体会议中作出决定，我们决定委派民族复兴中央理事会总主席慕海敏（Muhaimin Iskandar）为人协副议长人选。众所周知，人民协商大会、国会、地方代表理事会和议会（简称MD3法令修正案）正式生效后，大印尼行动党（Gerindra）获得人协议长的席位。

“我们在民族复兴党的全体会议决定委任慕海敏为人协副议长，不过此委任在民族复兴党内部决定。”民族复兴党秘书长Jazilul Fawaid于昨日在国会办事处如是说。

我们已把任命决定书递交给秘书长和人协议长。

Jazilul Fawaid希望，秘书长和人协议长可以进一步实现民族复兴党对此委任的要求，然后民族复兴党党团将于21日与人协议长进行会议，不过被问到为什么选择慕海敏为人协副议长的理由时，Jazilul Fawaid回应慕海敏适合担任人协副议长的职位。

“慕海敏曾担任国会议长的岗位任务，现在他将担任副议长的职位很适合，不过这个良好经验的记录，我很有信慕海敏可以提升人协成员的工作，因此，民族复兴党中央理事会决定慕海敏为人协副议长。擩azilul Fawaid继续说道。