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民族复兴党总主席Cak Imin

要求警察总长惩罚亵渎国旗的肇事者

【雅加达Tribun新闻网19日讯】民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席慕海敏·伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）针对捍卫伊斯兰阵线（FPI）成员周一（1月16日）在雅京国家警察总部示威游行，将红白国旗上涂写阿拉伯字事件，要求国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将必须严厉采取法律途径惩罚肇事者。国旗是国家的象征和崇高的尊严，岂能随便乱涂写。

从一些FPI示威群体视频画面上观察到，一些FPI示威群众将国家国旗涂写阿拉伯文和阿拉伯弯刀，类似沙特阿拉伯国旗。慕海敏说乱涂写国旗就是亵渎国家的尊严。

亲切称为CakImin的慕海敏表示，其实民族主义与伊斯兰价值观混为一谈是完全错误的观念。伊斯兰并不是代表沙特阿拉伯，沙特阿拉伯更不是伊斯兰的象征。不少年轻人对伊斯兰教有错误的解读，往往把伊斯兰宗教与阿拉伯国家捆绑在一起的错误观念，是很不恰当。

印尼伊斯兰学者理事会（MUI）成员Nasri Adlani也异口同声表示， “每位国民都有义务捍卫国旗，国旗绝对不可以乱涂写国旗，国旗是国家的象征，国旗是全民的尊严，涂写国旗是罪恶，意味着不尊重自己国家的尊严。” Nasri周三（1月18日）在雅加达中区说