Thursday, January 19th, 2017 | Posted by

民族复兴党总主席Cak Imin
要求警察总长惩罚亵渎国旗的肇事者

捍卫伊斯兰阵线（FPI）成员周一（1月16日）在雅京国家警察总部示威游行时拿着有写阿拉伯语书写和剑图画的红白旗帜。

捍卫伊斯兰阵线（FPI）成员周一（1月16日）在雅京国家警察总部示威游行时拿着有写阿拉伯语书写和剑图画的红白旗帜。

 

【雅加达Tribun新闻网19日讯】民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席慕海敏·伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）针对捍卫伊斯兰阵线（FPI）成员周一（116日）在雅京国家警察总部示威游行，将红白国旗上涂写阿拉伯字事件，要求国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将必须严厉采取法律途径惩罚肇事者。国旗是国家的象征和崇高的尊严，岂能随便乱涂写。

从一些FPI示威群体视频画面上观察到，一些FPI示威群众将国家国旗涂写阿拉伯文和阿拉伯弯刀，类似沙特阿拉伯国旗。慕海敏说乱涂写国旗就是亵渎国家的尊严。

亲切称为CakImin的慕海敏表示，其实民族主义与伊斯兰价值观混为一谈是完全错误的观念。伊斯兰并不是代表沙特阿拉伯，沙特阿拉伯更不是伊斯兰的象征。不少年轻人对伊斯兰教有错误的解读，往往把伊斯兰宗教与阿拉伯国家捆绑在一起的错误观念，是很不恰当。

 

印尼伊斯兰学者理事会（MUI）成员Nasri Adlani也异口同声表示， “每位国民都有义务捍卫国旗，国旗绝对不可以乱涂写国旗，国旗是国家的象征，国旗是全民的尊严，涂写国旗是罪恶，意味着不尊重自己国家的尊严。” Nasri周三（118日）在雅加达中区说

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