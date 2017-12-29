Friday, December 29th, 2017 | Posted by

民情监督公署称
整顿丹拿旺路边小贩容易出现非法征收行为

我国民情监督公署（Ombudsman）成员Adrianus Meilala。

我国民情监督公署（Ombudsman）成员Adrianus Meilala。

【雅加达点滴新闻网1229日讯】雅京特区省政府在雅京中区丹拿旺整顿路边小贩（PKL)。我国民情监督公署（Ombudsman）认为在丹拿旺进行整顿路边小贩过程中将容易出现非法征收行为。

在整顿丹拿旺、TebetEmporium和其他地方的环节内，城管队（Satpol PP）和路边小贩治安被质疑违反了城管队的行政管理。” Ombudsman 成员Adrianus Meilala周五（1229日）在雅京南区办公室如是说道。

Adrianus介绍，Ombudsman11月以来一直在研究。 从研究结果看来，发现路边小贩的整顿安排容易出现违规征收的弊端。Adrianus说，到目前为止他还没有看到雅京特区省长和城管队的真实行动。

之前有报道，雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan）将轮换调动3648城管队队员作为Ombudsman的后续行动。

周五（1229日）阿尼斯在雅京中区民族纪念碑（Monas）解释说，民众的报告的确是调动城管队轮换调动的考虑之一。阿尼斯还发现仍旧在一个地方服役多年的城管队队员。

据阿尼斯介绍，如果城管队队员在一个地区工作太久，那么对问题的敏感性就会下降。阿尼斯说， 因为这问题已经成为城管队队员的恶习。

与此同时，雅京特区副省长善迪雅戈 乌诺（Sandiaga Uno）已提交对丹拿旺地区一周安排的评估计划。善迪雅戈说，他定期监测该地区的安排。

我们继续监督丹拿旺的活动情况，我们也计划宣布第一个周的研究结果。” 善迪雅戈如是说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202173

Posted by on Dec 29 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added