Posted by admin

民情监督公署称

整顿丹拿旺路边小贩容易出现非法征收行为

【雅加达点滴新闻网12月29日讯】雅京特区省政府在雅京中区丹拿旺整顿路边小贩（PKL)。我国民情监督公署（Ombudsman）认为在丹拿旺进行整顿路边小贩过程中将容易出现非法征收行为。

“在整顿丹拿旺、Tebet、 Emporium和其他地方的环节内，城管队（Satpol PP）和路边小贩治安被质疑违反了城管队的行政管理。” Ombudsman 成员Adrianus Meilala周五（12月29日）在雅京南区办公室如是说道。

据Adrianus介绍，Ombudsman自11月以来一直在研究。 从研究结果看来，发现路边小贩的整顿安排容易出现违规征收的弊端。Adrianus说，到目前为止他还没有看到雅京特区省长和城管队的真实行动。

之前有报道，雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan）将轮换调动3648城管队队员作为Ombudsman的后续行动。

周五（12月29日）阿尼斯在雅京中区民族纪念碑（Monas）解释说，民众的报告的确是调动城管队轮换调动的考虑之一。阿尼斯还发现仍旧在一个地方服役多年的城管队队员。

据阿尼斯介绍，如果城管队队员在一个地区工作太久，那么对问题的敏感性就会下降。阿尼斯说， 因为这问题已经成为城管队队员的恶习。

与此同时，雅京特区副省长善迪雅戈 乌诺（Sandiaga Uno）已提交对丹拿旺地区一周安排的评估计划。善迪雅戈说，他定期监测该地区的安排。

“我们继续监督丹拿旺的活动情况，我们也计划宣布第一个周的研究结果。” 善迪雅戈如是说道。