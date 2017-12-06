Wednesday, December 6th, 2017 | Posted by

民情监察公署称
雅京接受纪律奖状是前任省长的丰功伟绩

图为雅京特区省获得高度纪律奖状一幕

图为雅京特区省获得高度纪律奖状一幕

 

【雅加达点滴新闻网1205日讯】民情监察公署（Ombudsman）专员阿德利安努斯（Adrianus Meliala）赞赏雅京特区省政府获得高度纪律奖状所作的努力。阿德利安努斯说，这辉煌成就离不开前任雅京特区省长和副省长的丰功伟绩。

我很赞赏雅京特区省政府获得高度纪律奖状所作的努力。这辉煌成就离不开前任雅京特区省长和副省长的丰功伟绩。”阿德利安努斯周二（125日）在雅京南区卡蒂尼大厦颁发公共服务标准纪律奖状后如是说道。

阿德利安努斯透露了雅加达公共服务的许多变化。 其中一些是一站式综合服务（PTSP）的存在和公共服务中使用在线系统。

阿德利安努斯说：“似乎雅京特区政府已经改变了所有这些政策，他们有很多PTSP，制造电子产品和使用在线服务系统，这是提高雅京特区的公共服务。”

据阿德利安努斯介绍，前政府的成功也是雅京现任省长和副省长的一个挑战。

据悉，我国民情监察公署专员授予雅加达省政府和各部委、机构、省、地区和城市政府高度的纪律奖状。根据民情监察公署专员于20175月至7月进行的一项调查已经配合2009年第25号公共服务标准法令有关颁发高度纪律奖状。adr

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