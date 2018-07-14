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民主党辅导委员会副主席阿古斯

拜访斗争民主党商讨组建联盟支持佐科威议题

【罗盘报新闻网雅加达7月13日讯】周五（7月13日） 民主党（PD）辅导委员会副主席阿古斯（Agus Hermanto）拜访雅京中区门腾斗争民主党中央理事会（DPP PDI）办公室。

民主党辅导委员会副主席阿古斯亦是国会副议长坦承，他拜会斗争民主党秘书长哈斯多 克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）商量组建联盟在2019年总统选举支持佐科威的可能性。

“我们知道我国已经开始进入2019年总统选举的政治年，因此讨论议题离不开政治话题。”阿古斯说。

阿古斯否认他的到来是由民主党总主席苏西洛（SBY）的派遣。据阿古斯说，这次会议是他发自内心想与哈斯多见面，因为他在国会早就已经认识。

当谈到这次会议是否向民主党联合支持佐科威的信号时，阿古斯未能证实这一点。

“我们仍然在谈判，我们是第一次谈话，以便所有会谈都是我们的数据，我们保存，当然我们向我们的领导人报告。”阿古斯说。

阿古斯承认，不能谈论民主党是否加入支持佐科威联盟的可能性。到目前为止，民主党还没有决定在2019年总统选举中获得支持。民主党在2014年的总统选举投票中保持中立态度。