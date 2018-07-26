Thursday, July 26th, 2018 | Posted by

民主党若靠拢帕拉波沃阵营
PAN或将被边缘化

国民使命党副秘书长Saleh Partaonan Daulay （中）。

国民使命党副秘书长Saleh Partaonan Daulay （中）。

 

【点滴新闻网雅加达725日讯】国民使命党（PAN）非常欢迎与大印尼行动党（Gerindra）、公正福利党（PKS）和民主党（PD）组建联盟的可能性。尤其民主党的加盟将有利于加强联盟的力量，因为民主党毕竟是曾经执政两届的政党。

国民使命党副秘书长萨利赫（Saleh Partaonan Daulay）周三（725日）在雅京如是说。

民主党人非常欢迎这个联盟。他们将成为我们的新精神和新动力。希望民主党还可以进一步溶解似乎有些停滞的政党沟通。”萨利赫周三（725日）对记者如是说道。

国民使命党希望在不久的将来推举政府总统候选人的决定。 萨利赫为正副总统候选人提供了三种选择。

依我看来，正副总统候选人以来自三个来源。首先，正副总统候选人来自政党联盟。其次，正副总统候选人来自一个政党和来自政党以外。第三，正副总统候选人来自政党以外的人选。”萨利赫解释说。

在三个正副总统选项中，第三个选择也很值得考虑的选项。因为，2019年总统大选的目标非常明确，即在正副总统选举中成功取得胜利。因此，必须尽可能地寻找能够击败现任当权者的一组人选。” 萨利赫如是说道。

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