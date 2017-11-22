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民主党正式支持Khofifah-Emil Dardak

为2018年东爪哇正副省长候选人

【雅加达点滴新闻网11月21日讯】民主党（PD）已经作出决定正式支持科菲法 因达尔帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）和埃米尔（Emil Dardak） 为2018年东爪哇地方首长选举正副省长候选人。

这一决定反映在提交的照片中，据称载有一封推荐信给科菲法和埃米尔。 照片的流传也已寄到西爪哇茂物Cikeas民主党总主席苏西洛（SBY）的私邸，苏西洛在其私邸图书馆会见东爪哇民主党地方代表理事会（DPD PD ）亦是现任东爪哇省长苏卡尔沃（Soekarwo）。

照片显示了苏西洛、科菲法和埃米尔在一起。科菲法和埃米尔拿着一张带有民主党标志的地图。令人惊讶的是，没有民主党官员可以确认照片。东爪哇民主党地方代表理事会秘书 Renvile Antonio声称不知道这张照片。 他表示，他仍然在向民主党中央理事会（DPP PD）确认。

然而，Renvile说，PD DPP已经决定支持科菲法和埃米尔，然后按照东爪哇DPD PD的建议。 埃米尔确实得到东爪哇民主党分区理事会（DPC PD）的同意。Renvile继续说，因为埃米尔是我们提议与科菲法搭档为2018年东爪哇地方首长选举正副省长候选人。