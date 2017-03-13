Monday, March 13th, 2017 | Posted by

民主党有诸多的理由支持Ahok-Djarot

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2017年雅京特区省长候选人请假参选的雅京特区省长钟万学 （Basuki Tjahaja Purnama）周一（3月13日）到雅京中区门腾Talang街3号的民主党（Demokrat）辅导委员会总部，象征性接受民主党的支持。钟万学并与民主党辅导委员会秘书长Ajeng Ratna Suminar女士（左四）和民主党其他党干合影。

 

【雅加达罗盘报新闻网3月13日讯】民主党（Demokrat）辅导委员会秘书长Ajeng Ratna Suminar女士，周一（3月13日）在雅京中区门腾Talang街3号的民主党辅导委员会总部，接受2017年雅京特区省长候选人请假参选的雅京特区省长钟万学 （Basuki

Tjahaja Purnama）表示，民主党有诸多的理由支持钟万学-查罗特（Ahok-Djarot）搭档。虽然，在第一轮投票中，民主党是支持阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）

和茜菲雅娜（Sylviana Murni）搭档。

“钟万学-查罗特在领导雅京特区时，有明确的执政纲领，有目共睹的政绩，我们为什么要选择另一组候选人呢？从雅加达智慧卡（KJP）和雅加达保健康卡（KJS），都是他们的杰作。”Ajeng，周一（13日）在几位民主党党干和Agus-Silvy志愿者助选团（Gerasi）一起宣布支持Ahok-Djarot之后，在雅京中区门腾Talang街3号这样对传媒记者阐述民主党支持钟万学-查罗特候选人的理由。

她还说，雅加达在钟万学-查罗特的领导下，变得整洁干净，这是毫无疑问的铁证。雅京处理基础设施和公共设施（PPSU）的工作人员和临时工（PHL）的清洁大队，也将雅京城市焕然一新，和时时刻刻洁净如洗。她称赞钟万学雷厉风行，长久以来的红灯区，卖淫和毒品猖獗的地区姻缘河畔（Kalijodo）神话般地变成市民有目共赏的综合儿童游乐空间（RPTRA）以及绿色空间（RTH）的舒适生活环境。

“我们已经获得民主党中央理事会的允许，可以在第二轮投票中自由选择最佳的雅京特区领导人。”Ajeng如斯说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177596

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