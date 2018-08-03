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民主党推荐AHY为帕拉波沃搭档

【TRIBUN新闻网雅加达8月02日讯】民主党中央理事会（DPP PD）推荐原我国第六任总统苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono）的公子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono 简称AHY）为大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）为2019年副总统人选。

民主党宣传和法律援助主任费迪南德（Ferdinand Hutahaean） 希望AHY能成为帕拉波沃。AHY目前四担任民主党联合特遣部队司令部（Kogasma）指挥官。

“我们预计在来筛选过程AHY将成为入围的名字。”费迪南德周四（8月2日）在雅京对记者如是表示。

据悉大印尼行动党副总主席 法德利佐恩（Fadli Zon）表示，目前已经深入讨论三名被视为适合成为帕拉波沃搭档的副总统人选。这三名候选人即民主党联合特遣部队的阿古斯、（AHY）、公正福利党（PKS）执行委员会主席Salim Segaf Al Jufri和伊斯兰传教士 Abdul Somad。

费迪南德说，虽然如此，根据苏西洛与帕拉波沃此前达成的共识，副总统人选将授权大印尼行动党自由挑选，民主党理应不会干涉。

“我们相信帕拉波沃会选择最好的副总统人选，所有各联盟政党都必须尊重帕拉波沃的决定。但我们仍然希望最好是选择AHY为帕拉波沃的搭档。”费迪南德说。

法德利补充说，国民使命党（PAN）也提议Abdul Somad为副总统候选人。根法德利说，这三名人选都被视为适合当帕拉波沃的搭档参选2019年正副总统选举。