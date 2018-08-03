Friday, August 3rd, 2018 | Posted by

民主党推荐AHY为帕拉波沃搭档

民主党中央理事会宣传和法律援助主任费迪南德

民主党中央理事会宣传和法律援助主任费迪南德

TRIBUN新闻网雅加达802日讯】民主党中央理事会（DPP PD）推荐原我国第六任总统苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono）的公子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono 简称AHY）为大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）为2019年副总统人选。

民主党宣传和法律援助主任费迪南德（Ferdinand Hutahaean） 希望AHY能成为帕拉波沃。AHY目前四担任民主党联合特遣部队司令部（Kogasma）指挥官。

我们预计在来筛选过程AHY将成为入围的名字。”费迪南德周四（82日）在雅京对记者如是表示。

据悉大印尼行动党副总主席 法德利佐恩（Fadli Zon）表示，目前已经深入讨论三名被视为适合成为帕拉波沃搭档的副总统人选。这三名候选人即民主党联合特遣部队的阿古斯、（AHY）、公正福利党（PKS）执行委员会主席Salim Segaf Al Jufri和伊斯兰传教士 Abdul Somad

费迪南德说，虽然如此，根据苏西洛与帕拉波沃此前达成的共识，副总统人选将授权大印尼行动党自由挑选，民主党理应不会干涉。

我们相信帕拉波沃会选择最好的副总统人选，所有各联盟政党都必须尊重帕拉波沃的决定。但我们仍然希望最好是选择AHY为帕拉波沃的搭档。”费迪南德说。

法德利补充说，国民使命党（PAN）也提议Abdul Somad为副总统候选人。根法德利说，这三名人选都被视为适合当帕拉波沃的搭档参选2019年正副总统选举。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221736

Posted by on Aug 3 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added