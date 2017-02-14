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民主党推动国会行使调查权

质询政府恢复钟万学雅京省长职位

【安达拉通讯社2月13日雅加达讯】民主党（Demokrat）中央理事会副会主席夏利夫哈桑（Syarief Hasan）周一（2月13日）在雅京表示，民主党（Demokrat）准备向国会提出行使国会调查权（ Hak Angket）质询政府恢复钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）雅京特区省长职位，并要求政府回答以上政策。

“民主党已经向国会提出要求并已达到至少需要25名国会议员和至少2个国会党团的支持。” 夏利夫哈桑周一在雅京史纳延国会大厦努山达拉II厅这样表示。

他还说，民主党在国会拥有61席位，公正福利党 （PKS）、大印尼行动党（Gerindra）、和国民使命党（PAN）也表示民主党的提议，因此，基本上已经符合国会的要求提出行使国会调查权。

这位民主党国会第一委员会议员夏利夫哈桑也希望获得更多的其他国会党团的支持，因为政府透过内政部长恢复钟万学为雅京特区省长职位，有违背国家法律的质疑。因为，地方政府法规明确规定，任何已被列为罪嫌的地方首长，必须暂停执行地方首长职务。他接着说。

他强调，必须坚持法律面前人人平等原则，要一视同仁，钟万学也不例外，因为钟万学已经被列为涉嫌亵渎宗教的罪嫌，因此必须免职他的雅京特区地方首长职务。

与此同时，内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo）说，政府没有停止钟万学省长职位符合地方政府法规。因为钟万学亵渎宗教案还在庭审过程中，而公诉检察官还没有判刑钟万学5年以上的判决，公诉检察官也没有拘押嫌犯，因此，政府没有权利停止钟万学的雅京特区地方首长职位。库莫罗内政部长上周六（2月11日）在一份书面声明中如斯阐明。

然而，根据印尼法律改革学会（Indonesia Law Reform Institute 简称ILRINS) 执行主任Jeppri F Silalahi 阐述，根据我国2014年地方政府条例第23号第83条的法令内容，明确规定，若地方首长涉嫌贪污腐败行为、恐怖主义活动、谋反政府或危害国家安全或可能分裂印尼共和国等罪行而被指控犯有刑事罪而可能会被判处最少5（五）年以上的监禁。

钟万学因被指涉嫌宗教而被控触犯刑事法典（KUHP）第156条而可能被判刑最高4年有期徒刑或刑事法典第156A，而可能被法庭判刑最高5年监禁，因此，钟万学亵渎宗教案根本不属于以上地方政府第83条法令的法律范围内。Jeppri F Silalahi 如斯阐明。所以，政府恢复钟万学雅京特区地方首长职位完全没有违背地方政府任何法规。