Friday, January 5th, 2018 | Posted by

民主党总主席政治年初发表演讲
苏西洛慎重提出5点政治忠告

民主党总主席苏西洛

民主党总主席苏西洛

【本报讯】民主党总主席苏西洛年初(15) 发表政治演说，慎重提出5点政治忠告。第一、他冀望参与选举的各界人士在政治年里，遵守政治道德与选举规则。

他希望地方首长选举及2019年的大选，能够公平、公正、民主及顺利的进行。不可为了胜选而不择手段，使用金钱政治或有违反法规的行为。更不可发动肢体冲突，造成伤亡。应该在民族团结与合一里互相竞争。

每一位候选人都希望自己胜选，但选举有胜者也必有败者，胜者不要骄傲，败者不必气馁，但必须接受失败，自我检讨失败的原因，不要对胜利者有仇恨，或有报复的心理，这就是选举的道德，民主的规范。民主党曾经胜选也曾经败选，无论胜选或败选都要接受。

第二、执行选举的机构必须公正与诚实，2018年是选民最多的一次选举，2019是第一次总统选举与国会选举同步进行。执行大选的机构必须很好的规划，普委会必须透明、中立与诚实的进行每一步骤，不得偏向某政党或某位候选人。

第三、民主党希望政府各机构保持中立，如情报机构、警察单位、国家军队、检察单位、国营企业、地方企业等必须中立。不得支持某个政党或个人，不得使用国家的钱财支持某政党或个人。

第四、媒体必须保持中立，公平公正的提出批评，而不是为某个财团或个人撑腰。公平、公正的报导选举的新闻。

第五、政府必须尊重选民的决定，与保护选民的安全，不得威胁选民或阻碍选民进行投票。

 

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