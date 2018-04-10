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民主党准备推举阿古斯 为2019年正或副总统候选人

【雅加达日惹安达拉网】民主党中央理事会秘书长Hinca Panjaitan强调，民主党正准备推举苏西洛公子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono 简称AHY）为2019年正或副总统候选人。

“当然每个政党想推举自己的人选参加2019年正副总统选举，日前我们对此事正准备工作。”民主党中央理事会秘书长Hinca Panjaitan 在日惹市一家咖啡店如是说道。

Hinca Panjaitan表示，多家调查机构做的民调也显示阿古斯为2019年总统选举很有潜力的候选人之一，最少阿古斯是副总统候选人的人选之一。

“当然我们会继续观察民调的结果，选民对阿古斯的支持度。擧inca Panjaitan续说。

Hinca Panjaitan认为，为提升阿古斯的知名度，目前阿古斯马不停蹄到全国各地拜访选民，包括到西爪哇省和日惹特区，尽量与民众拉近距离和进行沟通，阿古斯是民主党内具有良好条件党干。

Hinca Panjaitan还说，虽然民主党正在紧锣密鼓为阿古斯准备参选2019年正副总统选举，但是也不排除在2019年总统选举中，民主党或许会支持其他总统候选人。民主党也不可能单独推举自己的人选，因为根据普委会的参选总统门槛，民主党没有达到推举正副总统候选人的资格，必须与其他政党建立联盟才有可能推举正副总统候选人。