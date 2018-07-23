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民主党东爪哇理事会 宣布2019年支持佐科威

【罗盘报新闻网泗水7月23日】民主党（PD）东爪哇地方代表理事会（DPD）宣布2019年支持佐科威。民主党东爪哇地方理事会主席，原前东爪哇省长苏卡沃(Soekarwo)说，他宣布支持2019年总统选举佐科威连任总统候选人的三个原因，即周六（7月21日）民主党东爪哇地方理事会举行区域协调会议（Rakorda）大多数干部都推举佐科威而不是推举大印尼行动党总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）为2019年总统选举中投票支持总统候选人。

以投票方式选择佐科威和帕拉波沃时，民主党地方议会（DPRD）的所有成员，包括地区/城市和省级，38位分区理事会（DPC）主席和5位东爪哇地方代表理事会，投票结果，佐科威以152票和帕拉波沃 56票获得了压倒性优势。 共有6个其他投票宣布弃权投票。

东爪哇省长苏卡尔沃（Soekarwo）接着说，第二个因素是科菲法 因达尔帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）。科菲法于2018年东爪哇地方行政首长选举 中获得民主党的支持和推举。苏卡尔沃说，科菲法在2019年总统大选中也已公开宣布将支持佐科威。民主党地方理事会的选择也应该获得民主党中央理事会的考虑因素。

苏卡尔沃继续说，第三个考量是，组建第三轴心政治联盟几乎天方夜谭。自民族复兴党（PKB）加入佐科威联盟以来，民主党为了达到总统候选人提名门槛举，必须与其政党联盟。 国民使命党（PAN和公正福利党（PKS）几乎笃定将与）、大印尼行动党（Gerindra）建立第二轴达成一致。民主党即使与PAN联盟也还没有达到20％推举正副总统的们康。我认为选择建立第三轴心政治联盟已经是无稽之谈。