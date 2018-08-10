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民主党与大印尼行动党分道扬镳

帕拉波沃决定与善蒂搭档再战佐科威

【雅京8月9日综合讯报道】印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃·苏比安多（Prabowo Subianto)昨晚宣雅加达特区副省长善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）为其2019年竞选搭档，再次与佐科威在2019年总统选举中决一雌雄。

大印尼行动党和企联盟的决定并没有获得民主党领导的支持。因此，苏西洛(SBY)领导的民主党也选择与大印尼行动党和其联盟政党分道扬镳，各走各的路。

大印尼行动党与民主党政治联盟虽然经过几次的会晤却在此时出现内部分裂，两党高层领导人屡屡展开口水战，其中一个政党的一名民主党高官竟批评佐科威可能竞选对手大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃·苏比安多是个“纸牌将军”和“弱者”。

此次争端起源于民主党副秘书长安迪阿立夫（Andi Arief）周三（8日）晚在社交媒体对帕拉波沃的连串批评，指责他是不可靠和不守诺言的软弱将军。因为有传闻指帕拉波沃抛弃民主党大力推荐39岁的民主党总主席苏西洛公子阿古斯（AHY）为副总统候选人，然而帕拉波沃却悄悄改为挑选雅加达特区副省长善蒂雅戈乌诺为其2019年竞选搭档。近日，民主党与大印尼行动党已多次进行多次闭门会议并同意在2019年总统选举与公正福利党（PKS）和国民使命党（PAN）建立联盟协议，共同推举帕拉波沃为总统候选人挑战佐科威阵营，因此帕拉波沃选择善蒂雅戈乌诺为搭档被视为背叛了民主党与大印尼行动党的联盟协议。

安迪阿立夫于周三晚在推特上说：“我很久以前就质疑（帕拉波沃）是否言行一致的政客。他不是个强有力的领导人，他是个弱者。”

安迪阿立夫后来又继续发推文，形容帕拉波沃是个“纸牌将军”，因为他仅重视金钱而不具有政治立场。

安迪阿立夫还质疑善蒂雅戈乌诺分别给PKS和PAN领导人各5000亿盾，因此PKS和PAN才肯礼让善蒂雅戈乌诺为帕拉波沃搭档。但是PKS和PAN均强力驳斥安迪阿立夫的指控，甚至将告上警察，说安迪阿立夫散播谣言毁谤和无中生有的污蔑行为。

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